Первая ракетка Казахстана получила травму и снялась с турнира в Дохе

Источник: AP 2020

«Я извиняюсь перед болельщиками, но мне пришлось сняться с турнира из-за травмы ноги. Спасибо за поддержку. Надеюсь вернуться сюда в следующем году», — сказала Рыбакина.

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В третьем круге Qatar Total Open 20-летняя казахстанка должна была сыграть с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая без борьбы вышла в четвертьфинал.

Напомним, на старте турнира Рыбакина, занимающая 17-е место в мировом рейтинге (рекорд Казахстана), обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Во втором круге казахстанка прошла бельгийку Алисон ван Эйтванк — 5:7, 6:2, 7:6.