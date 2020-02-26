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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана получила травму и снялась с турнира в Дохе

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира WTA категории Premier, который проходит в Дохе (Катар), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

«Я извиняюсь перед болельщиками, но мне пришлось сняться с турнира из-за травмы ноги. Спасибо за поддержку. Надеюсь вернуться сюда в следующем году», — сказала Рыбакина.

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В третьем круге Qatar Total Open 20-летняя казахстанка должна была сыграть с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая без борьбы вышла в четвертьфинал.

Напомним, на старте турнира Рыбакина, занимающая 17-е место в мировом рейтинге (рекорд Казахстана), обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Во втором круге казахстанка прошла бельгийку Алисон ван Эйтванк — 5:7, 6:2, 7:6.

Для первой ракетки Казахстана этот матч стал 25-м в 2020 году, из которых 21 она выиграла, сыграв в четырех подряд финалах турнира WTA. Таким образом, Рыбакина установила новый рекорд, выиграв 21 матч на турнирах WTA в 2020 году.

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