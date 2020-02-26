Рафаэль Надаль стартовал с победы на турнире в Акапулько
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг на теннисном турнире в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг на теннисном турнире в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
Первая ракетка турнира обыграл своего соотечественника Пабло Андухара — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 30 минут. Следующим соперником Надаля станет серб Миомир Кецманович.
Во второй круг также вышел представитель Германии Александр Зверев, 2-й номер посева, который в своем матче за 1 час 12 минут обыграл представителя Тайваня Джейсона Юнга, пробившегося в основную сетку через квалификацию — 7:6 (8:6), 6:1. За выход в следующий круг Зверев сразится с еще одним «квалифаем» американцем Томми Полом.