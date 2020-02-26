Рафаэль Надаль стартовал с победы на турнире в Акапулько

Во второй круг также вышел представитель Германии Александр Зверев, 2-й номер посева, который в своем матче за 1 час 12 минут обыграл представителя Тайваня Джейсона Юнга, пробившегося в основную сетку через квалификацию — 7:6 (8:6), 6:1. За выход в следующий круг Зверев сразится с еще одним «квалифаем» американцем Томми Полом.