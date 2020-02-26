Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.
Рублев, получивший шестой номер посева, во втором круге обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 7:6 (7:3), 6:0. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
Соперником россиянина по ¼ финала станет победитель встречи между британцем Дэниэлом Эвансом и французом