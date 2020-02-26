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15:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Рублев, получивший шестой номер посева, во втором круге обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 7:6 (7:3), 6:0. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

Соперником россиянина по ¼ финала станет победитель встречи между британцем Дэниэлом Эвансом и французом Пьером-Югом Эрбером.

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