Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.