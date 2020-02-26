Кузнецова без борьбы вышла в ¼ финала турнира в Дохе
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.
В матче третьего круга Кузнецова должна была сыграть с американкой Амандой Анисимовой, но соперница россиянки не смогла выйти на корт.
Следующая соперница Кузнецовой определится в матче Юлии Путинцевой из Казахстана и швейцарки Белинды Бенчич (4-й номер посева).