Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
ТАСС, 26 февраля. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
ТАСС, 26 февраля. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
Об этом она написала в среду в своей колонке в издании Vanity Fair.
«Теннис — я говорю прощай», — заявила 32-летняя спортсменка.
Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза — Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу — Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006).
На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.
В начале марта 2016 года в
Свою последнюю победу на турнире WTA Шарапова одержала в 2017 году, выиграв турнир в китайском Тяньцзине. На Открытом чемпионате Австралии 2020 года она выбыла в первом круге, проиграв хорватке Донне Векич.