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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Бублик потерпел поражение на турнире ATP в Дубае

Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение во втором круге турнира серии ATP в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана встречался со Стефаносом Циципасом и уступил со счетом 6:7, 4:6.

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Отметим, что Бублик занимает 47 место в рейтинге АТР, а представить Греции — шестое.

Накануне в первом круге казахстанец обыграл поляка Хуберта Гуркача.

Турнир в Дубае проходит на хардовом покрытии. Его призовой фонд составляет почти 2,8 миллиона долларов. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер.

Напомним, на следующей неделе Бублик примет участие в Кубке Дэвиса. В составе сборной Казахстана он будет противостоять Нидерландам. Матчи пройдут 6—7 марта в Нур-Султане.

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