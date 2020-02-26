Казахстанец Бублик потерпел поражение на турнире ATP в Дубае
Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение во втором круге турнира серии ATP в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение во втором круге турнира серии ATP в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана встречался со Стефаносом Циципасом и уступил со счетом 6:7, 4:6.
Отметим, что Бублик занимает 47 место в рейтинге АТР, а представить Греции — шестое.
Накануне в первом круге казахстанец обыграл поляка Хуберта Гуркача.
Турнир в Дубае проходит на хардовом покрытии. Его призовой фонд составляет почти 2,8 миллиона долларов. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер.
Напомним, на следующей неделе Бублик примет участие в Кубке Дэвиса. В составе сборной Казахстана он будет противостоять Нидерландам. Матчи пройдут