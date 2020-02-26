Казахстанец Бублик потерпел поражение на турнире ATP в Дубае

Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана встречался со Стефаносом Циципасом и уступил со счетом 6:7, 4:6.

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Отметим, что Бублик занимает 47 место в рейтинге АТР, а представить Греции — шестое.

Накануне в первом круге казахстанец обыграл поляка Хуберта Гуркача.

Турнир в Дубае проходит на хардовом покрытии. Его призовой фонд составляет почти 2,8 миллиона долларов. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер.