Шарапова рассказала, чем займется после окончания карьеры

«В то же время есть несколько простых вещей, которых я действительно с нетерпением жду — это чувство спокойствия в моей семье, утренний кофе, возможность сделать незапланированный выходной или провести тренировку по своему выбору (привет, уроки танцев)», — сказала Шарапова, слова которой приводит журнал Vanity Fair.

«Теннис показал мне мир, показал, из чего я сделана. Благодаря теннису я проверила себя. Что бы я ни выбрала в своей следующей главе, я буду бороться. Я буду расти и буду подниматься на новую вершину», — добавила теннисистка.