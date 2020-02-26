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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарапова рассказала, чем займется после окончания карьеры

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Победительница пяти турниров серии Большого шлема российская теннисистка Мария Шарапова после объявления о завершении карьеры сказала, что теперь очень ждет спокойствия в своей жизни.

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В среду 32-летняя россиянка объявила о завершении спортивной карьеры.

«В то же время есть несколько простых вещей, которых я действительно с нетерпением жду — это чувство спокойствия в моей семье, утренний кофе, возможность сделать незапланированный выходной или провести тренировку по своему выбору (привет, уроки танцев)», — сказала Шарапова, слова которой приводит журнал Vanity Fair.

«Теннис показал мне мир, показал, из чего я сделана. Благодаря теннису я проверила себя. Что бы я ни выбрала в своей следующей главе, я буду бороться. Я буду расти и буду подниматься на новую вершину», — добавила теннисистка.

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