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18:18 (мск), источник: Forbes

Шарапова стала самой высокооплачиваемой российской спортсменкой 2010-х годов по версии Forbes

Теннисистка Мария Шарапова стала первой в списке самых высокооплачиваемых российских спортсменов в прошлом десятилетии по версии Forbes. Ее суммарный доход в 2010—2019 годах оценен в $197,8 млн.

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Данные учитывают доходы от профессиональных контрактов, призовые на турнирах и бонусы, а также спонсорские сделки. Forbes при расчетах не учитывал налоговые платежи, отчисления агентам и доход от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом (Шарапова владеет брендом сладостей Sugarpova).

Шарапова 11 лет подряд возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых женщин в мировом спорте по версии Forbes. Шарапова в разные годы выигрывала все турниры Большого шлема — Уимблдон, US Open, Australian Open и «Ролан Гаррос». Она стала 10-й теннисисткой в истории, которой это удалось. Начиная с сезона-2013, Шарапова три года не выпадала из первой пятерки мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

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В марте 2016 года она призналась в употреблении мельдония, который в январе того же года Всемирное антидопинговое агентство включило в список запрещенных. Шарапова утверждала, что по невнимательности продолжала его принимать. Спортсменку дисквалифицировали на 15 месяцев (наказание смягчили с двух лет из-за чистосердечного признания). После возвращения в 2017 году она выиграла только один турнир в Китае и к февралю 2020 года опустилась на 369-ю строчку в рейтинге WTA.

В среду 32-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры. Свое решение она объяснила в том числе многочисленными травмами.

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