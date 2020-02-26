Шарапова стала самой высокооплачиваемой российской спортсменкой 2010-х годов по версии Forbes

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Данные учитывают доходы от профессиональных контрактов, призовые на турнирах и бонусы, а также спонсорские сделки. Forbes при расчетах не учитывал налоговые платежи, отчисления агентам и доход от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом (Шарапова владеет брендом сладостей Sugarpova).

Шарапова 11 лет подряд возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых женщин в мировом спорте по версии Forbes. Шарапова в разные годы выигрывала все турниры Большого шлема — Уимблдон, US Open, Australian Open и «Ролан Гаррос». Она стала 10-й теннисисткой в истории, которой это удалось. Начиная с сезона-2013, Шарапова три года не выпадала из первой пятерки мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9267e2ad7801dd776605" data-vnd="9267e2ad7801dd776605" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9267e2ad7801dd776605" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В марте 2016 года она призналась в употреблении мельдония, который в январе того же года Всемирное антидопинговое агентство включило в список запрещенных. Шарапова утверждала, что по невнимательности продолжала его принимать. Спортсменку дисквалифицировали на 15 месяцев (наказание смягчили с двух лет из-за чистосердечного признания). После возвращения в 2017 году она выиграла только один турнир в Китае и к февралю 2020 года опустилась на 369-ю строчку в рейтинге WTA.