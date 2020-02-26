Кафельников: Женский теннис с уходом Шараповой потерял один из своих брендов

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«Любой спортсмен, глядя на то, что она сделала в теннисе, должен завидовать. Женский мировой теннис потерял одного из флагманов, Шарапова — это бренд», — сказал Кафельников.

Думаю, в первую очередь ее решение связано с профессиональными результатами. Безусловно, после ее возвращения результаты были не те, которых ожидали ее болельщики и она сама. Решение прогнозируемое, объяснимое, и мы должны его уважать. Евгений Кафельников

В апреле Шараповой исполнится 33 года. «Безусловно, женский организм слабее мужского, 32 года — это возраст, когда понимаешь, что физические кондиции не такие, как в 20-летнем возрасте. Этот фактор наверняка повлиял на ее решение», — отметил он.

Кафельников считает, что Шарапова вернется к деятельности, связанной с теннисом, после небольшого перерыва. «Моя интуиция подсказывает, что Мария какое-то время захочет отдохнуть, но рано или поздно мы услышим о ней в теннисе. Однако это будет после какой-то паузы», — подчеркнул он.

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