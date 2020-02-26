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18:58 (мск), источник: ТАСС

Кафельников: Женский теннис с уходом Шараповой потерял один из своих брендов

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мария Шарапова — это бренд женского тенниса, ее решение завершить карьеру — потеря для Женской теннисной ассоциации. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

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«Любой спортсмен, глядя на то, что она сделала в теннисе, должен завидовать. Женский мировой теннис потерял одного из флагманов, Шарапова — это бренд», — сказал Кафельников.

Думаю, в первую очередь ее решение связано с профессиональными результатами. Безусловно, после ее возвращения результаты были не те, которых ожидали ее болельщики и она сама. Решение прогнозируемое, объяснимое, и мы должны его уважать.
Евгений Кафельников

В апреле Шараповой исполнится 33 года. «Безусловно, женский организм слабее мужского, 32 года — это возраст, когда понимаешь, что физические кондиции не такие, как в 20-летнем возрасте. Этот фактор наверняка повлиял на ее решение», — отметил он.

Кафельников считает, что Шарапова вернется к деятельности, связанной с теннисом, после небольшого перерыва. «Моя интуиция подсказывает, что Мария какое-то время захочет отдохнуть, но рано или поздно мы услышим о ней в теннисе. Однако это будет после какой-то паузы», — подчеркнул он.

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Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза — Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу — Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.

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