Арина Соболенко менее чем за час разгромила Марию Саккари и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Сегодня в 1/8 финала Арина Соболенко всего за 55 минут уверенно переиграла греческую теннисистку Марию Саккари — 6:3, 6:0. Неделю назад на турнире в Дубае белоруска также обыграла гречанку (6:2, 4:6, 6:1).

В своем первом матче в Дохе Арина Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (7:5, 2:6, 7:5), а в четвертьфинале встретится с китаянкой Чжэн Сайсай, победившей нидерландскую теннисистку Кики Бертенс — 3:6, 6:3, 6:4.

В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли у американо-бельгийского тандема Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс (6:7, 6:2, 10:7).

В матче четвертьфинала белорусско-бельгийский дуэт сыграет с канадско-латвийской парой Габриэла Дабровски / Елена Остапенко.