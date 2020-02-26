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19:22 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко менее чем за час разгромила Марию Саккари и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире категории «Премьер» в катарской Дохе с призовым фондом $2,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в 1/8 финала Арина Соболенко всего за 55 минут уверенно переиграла греческую теннисистку Марию Саккари — 6:3, 6:0. Неделю назад на турнире в Дубае белоруска также обыграла гречанку (6:2, 4:6, 6:1).

В своем первом матче в Дохе Арина Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (7:5, 2:6, 7:5), а в четвертьфинале встретится с китаянкой Чжэн Сайсай, победившей нидерландскую теннисистку Кики Бертенс — 3:6, 6:3, 6:4.

В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли у американо-бельгийского тандема Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс (6:7, 6:2, 10:7).

В матче четвертьфинала белорусско-бельгийский дуэт сыграет с канадско-латвийской парой Габриэла Дабровски / Елена Остапенко.

В 1/8 финала парного разряда мужского турнира серии «Челленджер» во французском По с призовым фондом 92 тыс. евро белорусско-израильский дуэт Андрей Василевский / Йонатан Эрлих сегодня встретится с российско-словацким тандемом Теймураз Габашвили / Лукаш Лацко.

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