Можно много работать и сдохнуть на «Фьючерсах» в Южной Америке — Бублик высказался о сложностях тенниса

Источник: thenational.ae

«Я люблю теннис, но я не люблю турниры. Я приехал сюда в десять утра в понедельник играть. Проиграл — сразу потерял рейтинг и деньги и тут же еще должен отвечать на тысячу тупых вопросов, получать хейт в соцсетях. В баскетболе такого, например, нет. Если приехал в команду позднее, говоришь: слушай, тренер, не могу сегодня играть — только минут пять, забить пару трехочковых. В результате быстрее приходишь в себя, меньше травмируешься, не седеешь к 30. Совсем другое дело.

Я не верю в тренировки. Не верю, что они делают тебя лучше. Никогда не знаешь, так ли это и когда ты станешь лучше. Так что просто тренируешься наобум: можешь попасть в топ-50, а можешь опуститься до 350-го. Конечно, от настроя многое зависит, но я не верю во все эти «вот будешь много работать, станешь тем-то». Будешь много работать — точно так же можешь сдохнуть на «Фьючерсах» в Южной Америке. Иногда те, кто пашет как проктятый, травмируются и точно так же ничего не добиваются, так что остается просто делать то, что нужно, — и может, результаты придут. Я рад, когда они приходят, но я не верю, что вот я поработаю дополнительный час и попаду в десятку. Точно так же могу опуститься до 150-го.

Мы постоянно травмируемся, теннис стал очень сложным. Чтобы быть в туре, нужно гораздо больше всего, чем раньше. Мне приходится играть каждую неделю, потому что никогда нельзя быть уверенным, как сложится турнир. Пропущу пару турниров — а на третьем попаду в первом круге на Новака: 3:6, 3:6 — и свободен, спасибо большое. Ну или один раз его обыграю — проиграю в следующем круге. Так что нужно либо играть каждую неделю, либо держаться на очень высоком уровне, как ребята, которые за 10−15 турниров набирают 4 000 очков. Я так пока не могу.

Вот если бы я мог заключить с ATP контракт, что я держусь на своем уровне и за это получаю деньги, матчи, — было бы другое дело. Теннис стал бы приятнее, и зрителей стало бы больше, потому что игроки перестали бы проваливать матчи от усталости, как мы с Хубертом, или сливать.

А если я сейчас травмируюсь, а потом начнется два месяца грунтовых турниров, и я попаду на Надаля? Что я вообще могу сделать на грунте, можете мне сказать? Я за четыре года выиграл три матча, так что понимаю, что должен зарабатывать очки сейчас, пока грунт не начался.

В смысле, прибавить на грунте? Ты с рождения либо можешь играть на нем, либо нет — то же самое, что с подачей. Можно как-то приспособиться к грунту, но за этим занятием можно и травму получить, а это значит, что ты пропускаешь турниры, теряешь очки, кучу всего. Так что я, пожалуй, оставлю все как есть — восемь первых кругов на грунтовых турнирах (улыбается), — сказал Бублик.