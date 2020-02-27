Зверев проиграл во втором круге турнира в Акапулько
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Немец Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Немец Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
Вторая ракетка турнира Зверев во втором раунде уступил американцу Томми Полу, который вышел в основную сетку через квалификацию, со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Следующим соперником Пола станет соотечественник Джон Изнер, получивший пятый номер посева.