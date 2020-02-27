Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
30
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Питтсбург Пингвинз
21
Футбол. Еврокубки
20:55
Эспаньол
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Порту
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Базель
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:55
Мальме
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Рома
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
32
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Хетафе
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Шахтер Д
Все события
Фоторепортажи
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
18Самые известные ученицы Тутберидзе
11:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зверев проиграл во втором круге турнира в Акапулько

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Немец Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вторая ракетка турнира Зверев во втором раунде уступил американцу Томми Полу, который вышел в основную сетку через квалификацию, со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Следующим соперником Пола станет соотечественник Джон Изнер, получивший пятый номер посева.

 Дочь русского миллиардера, покорившая сердце капитана сборной Нигерии
'В сборной России происходят просто недопустимые вещи'
Американские неудачники испортили юбилей Малкина в НХЛ
Форвард продлил контракт с «Реалом» до 2022 года
Задоров ударил канадца. Ждет ли россиянина дисквалификация
«Вашингтон» приедет в РФ? НХЛ готова сделать Овечкину подарок
Роскошная и откровенная: Бетина Попова завершила карьеру (фото)
Гвардиола стал рекордсменом по победам в матчах плей-офф ЛЧ
Нурмагомедов отказался называть Макгрегора по имени
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь