Потапова вышла в ¼ финала турнира в Акапулько
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
Потапова в матче второго круга обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
Следующей соперницей 18-летней россиянки будет канадка Лейла Фернандес.