Потапова вышла в ¼ финала турнира в Акапулько

Потапова вышла в ¼ финала турнира в Акапулько

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.