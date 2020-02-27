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11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потапова вышла в ¼ финала турнира в Акапулько

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Потапова в матче второго круга обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

Следующей соперницей 18-летней россиянки будет канадка Лейла Фернандес.

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