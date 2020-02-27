Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.