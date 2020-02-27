Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
Надаль, получивший первый номер посева, во втором круге обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Следующим соперником 33-летнего испанца будет Квон