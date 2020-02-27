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11:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Великая чемпионка: спортивный мир благодарит Шарапову за яркую карьеру

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Теннисистка Мария Шарапова в среду объявила о завершении профессиональной карьеры. Весь спортивный мир поблагодарил россиянку за яркую игру и рассказал о ее влиянии на теннис.

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«Мария — выдающийся спортсмен. Она номер один для подражания среди детей. Хочется поздравить Машу с такой успешной карьерой и пожелать ей удачи в жизни», — заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью РИА Новости.

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Первая ракета мира Новак Джокович выразил сожаление из-за того, что Марии пришлось закончить с теннисом в связи с травмой плеча: «Могу только аплодировать ей за все, чего она добилась. Шарапова великолепный боец и всегда была предана своему делу. У нее огромное стремление преодолевать препятствия, особенно это касается последних лет, когда ее преследовали травмы. Ее психология чемпиона вдохновляет. Жалко, что приходится заканчивать из-за травмы. Тем не менее, у нее великолепная карьера, она может собой гордиться, а ее психология чемпиона вдохновляет меня».

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«Мы были соперницами, когда играли на индивидуальных турнирах. Но мы также были самой дружной командой, когда выступали за Россию! Маша, спасибо за то, что ты сделала для тенниса», — написала Динара Сафина в своем аккаунте в Instagram.

«Мы немного общались с Марией, виделись в прошлом году — она проходила то же физио, что и я сейчас. Помню ее выступление на Уимблдоне, когда ей было лет 20. Ей было 17? Ого, это невероятно. У Шараповой была замечательная карьера с прекрасными победами — думаю, многие ей в этом плане завидуют. Мария многое привнесла в наш спорт. Очевидно, что она была лучшей после Серены Уильямс», — сказал Стефанос Циципас.

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…"Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем —
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем…

Михал Южный посвятил Марии целое стихотворение, которое опубликовал на своей станице в Instagram.

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«С того дня, когда Шарапова в 17 лет выиграла свой первый титул на Уимблдоне, она великая чемпионка. Она пятикратная победительница Больших шлемов и бывшая первая ракетка мира, а ее успехи в бизнесе впечатляют так же, как и теннисные достижения. Мария, лучшее еще впереди», — написала рекордсменка по числу побед на Уимблдоне Билли Джин Кинг.

Заявление Шараповой не оставило равнодушными и людей, далеких от мира спорта. «Ты просто невероятная женщина!» — прокомментировала пост Марии американская актриса Джессика Честейн.

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«Желаю всего самого наилучшего в следующих удивительных главах твоей жизни!» — написала Риз Уизерспун.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров Большого шлема — дважды 32-летняя россиянка выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), и по разу побеждала на Уимблдонском турнире (2004), Australian Open (2008) и US Open (2006).

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