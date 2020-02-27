Великая чемпионка: спортивный мир благодарит Шарапову за яркую карьеру

«Мария — выдающийся спортсмен. Она номер один для подражания среди детей. Хочется поздравить Машу с такой успешной карьерой и пожелать ей удачи в жизни», — заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью РИА Новости.
Первая ракета мира Новак Джокович выразил сожаление из-за того, что Марии пришлось закончить с теннисом в связи с травмой плеча: «Могу только аплодировать ей за все, чего она добилась. Шарапова великолепный боец и всегда была предана своему делу. У нее огромное стремление преодолевать препятствия, особенно это касается последних лет, когда ее преследовали травмы. Ее психология чемпиона вдохновляет. Жалко, что приходится заканчивать из-за травмы. Тем не менее, у нее великолепная карьера, она может собой гордиться, а ее психология чемпиона вдохновляет меня».
«Мы были соперницами, когда играли на индивидуальных турнирах. Но мы также были самой дружной командой, когда выступали за Россию! Маша, спасибо за то, что ты сделала для тенниса», — написала Динара Сафина в своем аккаунте в Instagram.
«Мы немного общались с Марией, виделись в прошлом году — она проходила то же физио, что и я сейчас. Помню ее выступление на Уимблдоне, когда ей было лет 20. Ей было 17? Ого, это невероятно. У Шараповой была замечательная карьера с прекрасными победами — думаю, многие ей в этом плане завидуют. Мария многое привнесла в наш спорт. Очевидно, что она была лучшей после Серены Уильямс», — сказал Стефанос Циципас.
…"Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем —
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем…
Михал Южный посвятил Марии целое стихотворение, которое опубликовал на своей станице в Instagram.
«С того дня, когда Шарапова в 17 лет выиграла свой первый титул на Уимблдоне, она великая чемпионка. Она пятикратная победительница Больших шлемов и бывшая первая ракетка мира, а ее успехи в бизнесе впечатляют так же, как и теннисные достижения. Мария, лучшее еще впереди», — написала рекордсменка по числу побед на Уимблдоне Билли Джин Кинг.
Заявление Шараповой не оставило равнодушными и людей, далеких от мира спорта. «Ты просто невероятная женщина!» — прокомментировала пост Марии американская актриса Джессика Честейн.
«Желаю всего самого наилучшего в следующих удивительных главах твоей жизни!» — написала Риз Уизерспун.
Шарапова является пятикратной победительницей турниров Большого шлема — дважды 32-летняя россиянка выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), и по разу побеждала на Уимблдонском турнире (2004), Australian Open (2008) и US Open (2006).