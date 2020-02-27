Хачанов трогательно отреагировал на уход Шараповой из тенниса

«Игрой Марии Шараповой восхищались миллионы. Она — пример во многом. Простая, яркая и женственная в обычной жизни, при этом несокрушимая на теннисном корте. Пять Больших шлемов — невероятный результат. Это была красивая карьера. Спасибо, легенда! Спасибо, Маша», — написал Хачанов на своей странице в Instagram.