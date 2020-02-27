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12:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов трогательно отреагировал на уход Шараповой из тенниса

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил завершившую карьеру Марию Шарапову и заявил, что игрой россиянки восхищались миллионы людей.

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В среду 32-летняя Шарапова, пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, объявила о завершении карьеры теннисистки.

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«Игрой Марии Шараповой восхищались миллионы. Она — пример во многом. Простая, яркая и женственная в обычной жизни, при этом несокрушимая на теннисном корте. Пять Больших шлемов — невероятный результат. Это была красивая карьера. Спасибо, легенда! Спасибо, Маша», — написал Хачанов на своей странице в Instagram.

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