Хачанов трогательно отреагировал на уход Шараповой из тенниса
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил завершившую карьеру Марию Шарапову и заявил, что игрой россиянки восхищались миллионы людей.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил завершившую карьеру Марию Шарапову и заявил, что игрой россиянки восхищались миллионы людей.
В среду 32-летняя Шарапова, пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, объявила о завершении карьеры теннисистки.
«Игрой Марии Шараповой восхищались миллионы. Она — пример во многом. Простая, яркая и женственная в обычной жизни, при этом несокрушимая на теннисном корте. Пять Больших шлемов — невероятный результат. Это была красивая карьера. Спасибо, легенда! Спасибо, Маша», — написал Хачанов на своей странице в Instagram.