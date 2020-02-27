Арина Соболенко в трех сетах переиграла китаянку Чжэн Сайсай и пробилась в полуфинал турнира в Дохе

Сегодня в четвертьфинале Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) переиграла в тяжелом трехсетовом поединке китаянку Чжэн Сайсай (37) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

В стартовом матче в Дохе Арина Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (22) — 7:5, 2:6, 7:5, а затем переиграла греческую теннисистку Марию Саккари (20) — 6:3, 6:0.