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18:38 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко в трех сетах переиграла китаянку Чжэн Сайсай и пробилась в полуфинал турнира в Дохе

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира категории «Премьер» в катарской Дохе с призовым фондом $2,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в четвертьфинале Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) переиграла в тяжелом трехсетовом поединке китаянку Чжэн Сайсай (37) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

В стартовом матче в Дохе Арина Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (22) — 7:5, 2:6, 7:5, а затем переиграла греческую теннисистку Марию Саккари (20) — 6:3, 6:0.

В парном разряде Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сначала выиграли у американо-бельгийского тандема Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс — 6:7, 6:2, 10:7, а в матче за выход в полуфинал уступили канадско-латвийскому дуэту Габриэла Дабровски / Елена Остапенко — 6:4, 1:6, 4:10.

В 1/8 финала парного разряда мужского турнира серии «Челленджер» во французском По с призовым фондом 92 тыс. евро белорусско-израильский дуэт Андрей Василевский / Йонатан Эрлих проиграл россиянину Теймуразу Габашвили и словаку Лукашу Лацко — 7:6, 6:7, 8:10.

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