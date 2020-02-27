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20:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кузнецова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.

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Источник: AP 2020

Кузнецова в четвертьфинальном поединке обыграла девятую ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич, посеянную на турнире под четвертым номером, со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Российская теннисистка, ранее в феврале проигравшая Бенчич во втором круге на турнире в Санкт-Петербурге, в полуфинале соревнований в Дохе сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, получившей девятый номер посева.

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