Кузнецова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе

Кузнецова в четвертьфинальном поединке обыграла девятую ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич, посеянную на турнире под четвертым номером, со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Российская теннисистка, ранее в феврале проигравшая Бенчич во втором круге на турнире в Санкт-Петербурге, в полуфинале соревнований в Дохе сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, получившей девятый номер посева.