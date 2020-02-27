Кузнецова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.
Кузнецова в четвертьфинальном поединке обыграла девятую ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич, посеянную на турнире под четвертым номером, со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Российская теннисистка, ранее в феврале проигравшая Бенчич во втором круге на турнире в