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21:37 (мск), источник: ТАСС

Хачанов проиграл Джоковичу в ¼ финала турнира ATP в Дубае

ТАСС, 27 февраля. Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 32-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером, 23-летний Хачанов имел седьмой номер посева.

В полуфинале Джокович встретится с победителем встречи Гаэль Монфис (Франция) — Ришар Гаске (Франция), которая пройдет позднее в четверг.

Хачанов занимает 17-ю строчку рейтинга АТР, Джокович возглавляет мировой рейтинг.

Турнир в Дубае с призовым фондом $2,8 млн завершится 29 февраля.

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