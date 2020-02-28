Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Акапулько
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
Потапова в четвертьфинале уступила канадке Лейле Фернандес со счетом 3:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.
За выход в финал турнира Фернандес поспорит с мексиканкой Ренатой Сарасуа.