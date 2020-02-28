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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Акапулько

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Потапова в четвертьфинале уступила канадке Лейле Фернандес со счетом 3:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.

За выход в финал турнира Фернандес поспорит с мексиканкой Ренатой Сарасуа.

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