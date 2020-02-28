Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.
Надаль, получивший первый номер посева, в четвертьфинале обыграл Квон
Следующим соперником испанца будет болгарин Григор Димитров, 7-й номер посева.