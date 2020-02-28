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17:38 (мск), источник: Газета.Ру

Соболенко высказалась о решении Шараповой завершить карьеру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о решении россиянки Марии Шараповой завершить карьеру.

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«Шарапова — большой боец, она старается изо всех сил и верит в себя. Она хороший человек, хороший игрок. Конечно, ее карьеру будут помнить, думаю, что WTA будет скучать по Шараповой, а я просто желаю ей удачи в следующей главе ее жизни», — цитирует Соболенко сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Бывшая первая ракетка мира является победительницей 39 турниров WTA, в том числе пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Она выигрывала Уимблдон (2005), US Open (2006), Australian Open (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). В 2004 году россиянка одержала победу над американкой Сереной Уильямс в финале Итогового турнира WTA.

Также 32-летняя Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации — 2008.

В 2016 году теннисистка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе был найден мельдоний. Ее отстранили на два года, однако после апелляции срок был уменьшен до 15 месяцев.

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