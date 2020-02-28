Соболенко высказалась о решении Шараповой завершить карьеру

«Шарапова — большой боец, она старается изо всех сил и верит в себя. Она хороший человек, хороший игрок. Конечно, ее карьеру будут помнить, думаю, что WTA будет скучать по Шараповой, а я просто желаю ей удачи в следующей главе ее жизни», — цитирует Соболенко сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Бывшая первая ракетка мира является победительницей 39 турниров WTA, в том числе пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Она выигрывала Уимблдон (2005), US Open (2006), Australian Open (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). В 2004 году россиянка одержала победу над американкой Сереной Уильямс в финале Итогового турнира WTA.

Также 32-летняя Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации — 2008.