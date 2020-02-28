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18:53 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко одолела Светлану Кузнецову и вышла в финал турнира в Дохе

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира категории «Премьер» в катарской Дохе с призовым фондом $2,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в полуфинальном поединке белоруска, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух сетах россиянку Светлану Кузнецову, у которой 46-я позиция — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В стартовом матче состязаний в Дохе Арина Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (22-й номер рейтинга WTA) — 7:5, 2:6, 7:5, затем переиграла греческую теннисистку Марию Саккари (20) — 6:3, 6:0, а в четвертьфинале взяла верх над китаянкой Чжэн Сайсай (37) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Соперница белоруски по финальному поединку определится после второго полуфинала, в котором первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти встретится с чешкой Петрой Квитовой (11).

В парном разряде Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сначала выиграли у американо-бельгийского тандема Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс — 6:7, 6:2, 10:7, а в матче за выход в полуфинал уступили канадско-латвийскому дуэту Габриэла Дабровски / Елена Остапенко — 6:4, 1:6, 4:10. Канадская и латвийская теннисистки добрались до финала, где сегодня их соперницами будут чешка Барбора Стрыцова и Се Шувэй из китайского Тайбэя.

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