Надаль обыграл Димитрова и пробился в финал турнира в Акапулько
В полуфинале турнира в Акапулько (Мексика) испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова — 6:3, 6:2.
В полуфинале турнира в Акапулько (Мексика) испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова — 6:3, 6:2.
Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Первая ракетка мира выполнил 4 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 5
Турнир в Акапулько проходит с 24 по 29 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2 000 845. В 2019 году победителем турнира в Акапулько стал австралиец Ник Кирьос. В финале он со счётом 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.