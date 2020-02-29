Надаль обыграл Димитрова и пробился в финал турнира в Акапулько

Первая ракетка мира выполнил 4 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. В активе Димитрова 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 сделанных брейка.

Турнир в Акапулько проходит с 24 по 29 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2 000 845. В 2019 году победителем турнира в Акапулько стал австралиец Ник Кирьос. В финале он со счётом 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.