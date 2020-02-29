Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Леванте
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Баффало Сэйбрз
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Питтсбург Пингвинз
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Падерборн
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Бетис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Миннесота Уайлд
05
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Колорадо Эвеланш
23
Футбол. Зарубежный
19:30
ПСЖ
Дижон
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Уотфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Кельн
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Алавес
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
28.02
Норвич
Лестер
10
Футбол. Зарубежный
28.02
Реал Сосьедад
Вальядолид
10
Футбол. Зарубежный
28.02
Ним
Марсель
23
Футбол. Зарубежный
28.02
Фортуна Д
Герта
33
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
10Россияне остались без медалей в эстафете
10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль обыграл Димитрова и пробился в финал турнира в Акапулько

В полуфинале турнира в Акапулько (Мексика) испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова — 6:3, 6:2.

Наверх
Источник: Reuters

Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Первая ракетка мира выполнил 4 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. В активе Димитрова 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 сделанных брейка.

В финале турнира Надаль встретится с американцем Тейлором Фритцем, который ранее обыграл соотечественника, Джона Иснера.

Турнир в Акапулько проходит с 24 по 29 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2 000 845. В 2019 году победителем турнира в Акапулько стал австралиец Ник Кирьос. В финале он со счётом 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Звезда "Дома-2" выходит замуж за известного спортсмена!
«Зенит» — «Локомотив» и еще три встречи продолжат 20-й тур РПЛ
Панарин выдал голевой пас и побил личный рекорд по очкам в НХЛ
Малкина вывели из себя судьи. Он кричал на них и и бил клюшкой
СБР: Отношение IBU похоже на желание повлиять на исход ЧМ
Дочь русского миллиардера покорила капитана сборной Нигерии
В Ирландии забит один из самых красивых голов сезона (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь