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13:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павлюченкова снялась с турнира в Лионе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова? снялась с турнира WTA в Лионе, который стартует в понедельник, 2 марта.

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Источник: AP 2020

— Очень грустно сниматься с турнира в Лионе, — написала у себя в Twitter Павлюченкова. — Я хочу избежать нагрузок на ногу, мне требуется немного больше времени, чтобы оправиться от травмы и вернуться еще сильнее. Очень хотела приехать на турнир, ждала его. Еще увидимся!

Ранее Павлюченкова пропустила турнир в Дохе из-за травмы правого бедра. 28-летняя россиянка намерена принять участие в турнирах в Индиан-Уэллсе (11—22 марта) и Майами (24 марта-4 апреля).

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