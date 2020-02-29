Павлюченкова снялась с турнира в Лионе

— Очень грустно сниматься с турнира в Лионе, — написала у себя в Twitter Павлюченкова. — Я хочу избежать нагрузок на ногу, мне требуется немного больше времени, чтобы оправиться от травмы и вернуться еще сильнее. Очень хотела приехать на турнир, ждала его. Еще увидимся!