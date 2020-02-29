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20:59 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Лукашенко поздравил Соболенко с красивой победой на турнире в Дохе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с красивой победой на турнире категории Premier в катарской Дохе. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA: 13) стала победительницей турнира WTA категории Premier 5 в Дохе (призовой фонд — 3 240 445 долларов), в финале уверенно обыграв чешку Петру Квитову (WTA: 11) — 6:3, 6:3.

Для спортсменки это шестой чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA.

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