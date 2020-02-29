Лукашенко поздравил Соболенко с красивой победой на турнире в Дохе
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с красивой победой на турнире категории Premier в катарской Дохе. Об этом сообщили в
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с красивой победой на турнире категории Premier в катарской Дохе. Об этом сообщили в
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA: 13) стала победительницей турнира WTA категории Premier 5 в Дохе (призовой фонд — 3 240 445 долларов), в финале уверенно обыграв чешку Петру Квитову (WTA: 11) — 6:3, 6:3.
Для спортсменки это шестой чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA.