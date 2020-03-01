Вторая ракетка мира Надаль выиграл турнир в Акапулько
ТАСС, 1 марта. Испанец Рафаэль Надаль обыграл американца Тейлора Фрица в финале турнира Ассоциации
ТАСС, 1 марта. Испанец Рафаэль Надаль обыграл американца Тейлора Фрица в финале турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 33-летнего испанца. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут. Ранее теннисисты не встречались друг с другом.
Надаль занимает второе место в рейтинге АТР и является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема.
22-летний Фриц располагается на 35-й строчке рейтинга, на его счету один титул на турнирах АТР. Высшим достижением американца на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2019, 2020) и Открытого чемпионата США (2018).