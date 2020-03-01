Вторая ракетка мира Надаль выиграл турнир в Акапулько

Всего на его счету 85 титулов в одиночном разряде, он третий раз победил на турнире в Акапулько. Помимо этого, он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль завоевал золото в одиночном разряде, а в 2016-м — в парном.