Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

Неделю назад Арина Соболенко занимала 13-ю позицию в мировом рейтинге, а после эффектной победы на престижном турнире в Дохе поднялась на два места, имея в своем активе 3615 очков. У Виктории Азаренко 991 балл и 56-я позиция, Александра Саснович имеет 561 очко, находясь на 116-й позиции, в активе Ольги Говорцовой 433 балла и 142-е место.