Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 11-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 11-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неделю назад Арина Соболенко занимала 13-ю позицию в мировом рейтинге, а после эффектной победы на престижном турнире в Дохе поднялась на два места, имея в своем активе 3615 очков. У Виктории Азаренко 991 балл и 56-я позиция, Александра Саснович имеет 561 очко, находясь на 116-й позиции, в активе Ольги Говорцовой 433 балла и 142-е место.
На этой неделе две белоруски сыграют на турнире в мексиканском Монтеррее. В перовом раунде Виктория Азаренко встретится со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек (71-й номер рейтинга WTA), а Ольга Говорцова будет соперничать с американкой Каролин Долхайд (131).
Топ-10 сегодняшнего рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 6076,
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
4. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,
5. София Кенин (США) — 4365,
6. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335,
7. Элина Свитолина (Украина) — 4301,
8. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010,
9. Серена Уильямс (США) — 3915,
10. Наоми Осака (Япония) — 3625.