Карен Хачанов поднялся на 15-е место в рейтинге АТР

На минувшей неделе Хачанов дошел до ¼ финала турнира в Дохе, где уступил лидеру рейтинга сербу Новаку Джоковичу. После турнира в Дохе Хачанов поднялся в рейтинге на две позиции. Лучшим из россиян в рейтинге остается Даниил Медведев, занимающий пятое место. Еще один российский теннисист Андрей Рублев идет 14-м.