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13:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карен Хачанов поднялся на 15-е место в рейтинге АТР

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе Хачанов дошел до ¼ финала турнира в Дохе, где уступил лидеру рейтинга сербу Новаку Джоковичу. После турнира в Дохе Хачанов поднялся в рейтинге на две позиции. Лучшим из россиян в рейтинге остается Даниил Медведев, занимающий пятое место. Еще один российский теннисист Андрей Рублев идет 14-м.

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Рейтинг АТР, версия от 2 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10220 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045,

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745,

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630,

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860,

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555…

14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2234…

15 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2120.

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Джокович выиграл Australian Open
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