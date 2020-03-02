Карен Хачанов поднялся на 15-е место в рейтинге АТР
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 15-е место в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 15-е место в рейтинге Ассоциации
На минувшей неделе Хачанов дошел до ¼ финала турнира в Дохе, где уступил лидеру рейтинга сербу Новаку Джоковичу. После турнира в Дохе Хачанов поднялся в рейтинге на две позиции. Лучшим из россиян в рейтинге остается Даниил Медведев, занимающий пятое место. Еще один российский теннисист Андрей Рублев идет 14-м.
Рейтинг АТР, версия от 2 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10220 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045,
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890,
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745,
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630,
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860,
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860,
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555…
14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2234…
15 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2120.