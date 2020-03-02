Александрова потеряла три позиции в Чемпионской гонке WTA

Александрова потеряла три позиции, на данный момент 25-летняя теннисистка замыкает топ-10 Чемпионской гонки. На 73 строчки в гонке взлетела Светлана Кузнецова, которая на минувшей неделе дошла до полуфинала соревнований в Дохе, где она уступила будущей победительнице турнира белоруске Арине Соболенко, которая поднялась на 17 строчек и стала седьмой.