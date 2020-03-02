Александрова потеряла три позиции в Чемпионской гонке WTA

Александрова потеряла три позиции, на данный момент 25-летняя теннисистка замыкает топ-10 Чемпионской гонки. На 73 строчки в гонке взлетела Светлана Кузнецова, которая на минувшей неделе дошла до полуфинала соревнований в Дохе, где она уступила будущей победительнице турнира белоруске Арине Соболенко, которая поднялась на 17 строчек и стала седьмой.
Эшли Барти поменялась местами в гонке с Симоной Халеп, теперь австралийка занимает третью строчку, а румынка — четвертую. Чешка Петра Квитова поднялась на шестую позицию, продолжает лидировать в Чемпионской гонке американка София Кенин.
Чемпионская гонка WTA, версия от 2 марта:
1 (1). София Кенин (США) — 2112 очков,
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760,
3 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1601,
4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 1350,
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305,
6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 1300,
7 (24). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1225,
8 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 915,
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805,
10 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 756…
14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541…
19 (92). Светлана Кузнецова (Россия) — 476.
28 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 333…
46 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 255…
50 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 240…
58 (56). Людмила Самсонова (Россия) — 207.