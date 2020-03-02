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13:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова потеряла три позиции в Чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова переместилась на десятое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Александрова потеряла три позиции, на данный момент 25-летняя теннисистка замыкает топ-10 Чемпионской гонки. На 73 строчки в гонке взлетела Светлана Кузнецова, которая на минувшей неделе дошла до полуфинала соревнований в Дохе, где она уступила будущей победительнице турнира белоруске Арине Соболенко, которая поднялась на 17 строчек и стала седьмой.

Эшли Барти поменялась местами в гонке с Симоной Халеп, теперь австралийка занимает третью строчку, а румынка — четвертую. Чешка Петра Квитова поднялась на шестую позицию, продолжает лидировать в Чемпионской гонке американка София Кенин.

Чемпионская гонка WTA, версия от 2 марта:

1 (1). София Кенин (США) — 2112 очков,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760,

3 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1601,

4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 1350,

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305,

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 1300,

7 (24). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1225,

8 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 915,

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805,

10 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 756…

14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541…

19 (92). Светлана Кузнецова (Россия) — 476.

28 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 333…

46 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 255…

50 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 240…

58 (56). Людмила Самсонова (Россия) — 207.

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