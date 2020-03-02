Хачанов поднялся на девять позиций в Чемпионской гонке АТР

На минувшей неделе Хачанов дошел до ¼ финала турнира в Дохе, где уступил лидеру Гонки сербу Новаку Джоковичу.

На четвертое место в Гонке вышел испанец Рафаэль Надаль, а грек Стефанос Циципас вошел в топ-10 и занимает теперь восьмое место. Лучшим из россиян является Андрей Рублев, занимающий пятую строчку.