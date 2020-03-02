Хачанов поднялся на девять позиций в Чемпионской гонке АТР
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на девять позиций и занимает 24-е место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на девять позиций и занимает 24-е место в Чемпионской гонке Ассоциации
На минувшей неделе Хачанов дошел до ¼ финала турнира в Дохе, где уступил лидеру Гонки сербу Новаку Джоковичу.
На четвертое место в Гонке вышел испанец Рафаэль Надаль, а грек Стефанос Циципас вошел в топ-10 и занимает теперь восьмое место. Лучшим из россиян является Андрей Рублев, занимающий пятую строчку.
Чемпионская гонка АТР, версия от 2 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3165 очков,
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355,
3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 1145,
4 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 1110,
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 860,
6 (4). Кристиан Гарин (Чили) — 840,
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 765,
8 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 760,
9 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 720,
10 (9). Феликс
15 (10). Даниил Медведев (Россия) — 480…
24 (33). Карен Хачанов (Россия) — 380…
98 (92). Роман Сафиуллин — 131.