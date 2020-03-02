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13:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов поднялся на девять позиций в Чемпионской гонке АТР

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на девять позиций и занимает 24-е место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе Хачанов дошел до ¼ финала турнира в Дохе, где уступил лидеру Гонки сербу Новаку Джоковичу.

На четвертое место в Гонке вышел испанец Рафаэль Надаль, а грек Стефанос Циципас вошел в топ-10 и занимает теперь восьмое место. Лучшим из россиян является Андрей Рублев, занимающий пятую строчку.

Чемпионская гонка АТР, версия от 2 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3165 очков,

2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355,

3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 1145,

4 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 1110,

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 860,

6 (4). Кристиан Гарин (Чили) — 840,

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 765,

8 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 760,

9 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 720,

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 635,

15 (10). Даниил Медведев (Россия) — 480…

24 (33). Карен Хачанов (Россия) — 380…

98 (92). Роман Сафиуллин — 131.

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