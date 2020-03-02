Новый капитан сборной Казахстана оценил шансы против Нидерландов в Кубке Дэвиса и конкуренцию между Кукушкиным и Бубликом

Источник: РИА "Новости"

Готовясь к первому серьезному испытанию на новом поприще, в интервью корреспонденту Vesti.kz Щукин высказался о плюсах и минусах нового формата турнира, а также рассказал о конкуренции между Александром Бубликом и Михаилом Кукушкиным.

— Юрий, какие у вас ожидания от первого Кубка Дэвиса в качестве капитана?

— Я уже с командой был давно, просто на вторых ролях. Я работал с игроками, но все время сидел с тренерами. А в качестве капитана, конечно, это другая роль. Конечно, это больше ответственности, в первую очередь перед публикой, но и перед федерацией. Потому что ты работаешь с ребятами, настраиваешь, говоришь тактику. И, конечно, результаты команды будут отражаться на капитане.

Большая ответственность, это я понимаю. А в целом для меня не ново работать с командой. Единственное, что теперь на мне лежит такая ответственность, которая раньше была на Диасе Доскараеве.

— Вы же с кем-то из теннисистов сборной работали персонально до этого?

— Я, в принципе, со всеми из сборников персонально работал. Поэтому для меня с ребятами работать совсем не ново. Я их всех хорошо знаю. Тем более, половина из них — это еще моя команда, с которой я играл.

Меньше всего я работал с Сашей Бубликом. Он позже пришел, плюс у него свой тренер, папа, и ему Борис Львович Собкин помогал, консультировал. Я же больше смотрел, наблюдал за их процессом.

Больше всего работал с Андреем Голубевым, когда он еще играл одиночку. Сейчас он перешел больше на парный разряд. Они с прошлого года начали играть вместе с Александром Недовесовым. Они вместе выиграли Кубок Президента в Нур-Султане, на сборах много нарабатывали парные комбинации.

Они не выступили в Мадриде, потому что мы посчитали их немного неготовыми. Не потому, что мы посчитали, что они не могут сыграть. На тот момент мы посчитали, что Александр Бублик и Михаил Кукушкин могут сыграть немного лучше. Но если бы была нужда, то мы бы поставили и Недовесова с Голубевым. Но нужно было чуть больше времени, чтобы они наигрались вместе.

Вот сейчас после сборов они играли в Бангкоке турниры, во Франции, хорошие пары обыграли. Более-менее уверенность у них сейчас приходит, и свою игру они находят. Я надеюсь, что к Кубку Дэвиса они будут готовы в паре.

— Для вас было неожиданным возвращение Голубева, с которым вы оба пришли в сборную Казахстана в одно время и завершили карьеру с разницей в пару-тройку лет?

— Андрей взял, скажем так, академический отпуск. Можно сказать, в тот момент, когда закончил, он перегорел эмоционально. А когда это происходит, очень трудно выходить на корт. То есть у тебя нет эмоций играть. А эмоции — это когда ты хочешь выиграть каждый мяч. А у него их не было ни на тренировках, ни на матчах. А это, конечно, очень трудно.

Невозможно играть на таком уровне при таком состоянии. Он отдохнул, успокоился, побыл дома, занимался своими делами. И потом сам изъявил желание, сказал: «Я хочу еще попробовать. Больше в паре, наверное».

Одиночку он играет, он не совсем закончил. Но он ее играет для того, чтобы быть в форме для пары. Если многие играют одиночку в приоритете, а пару, чтобы просто поиграть подачу слета, выход к сетке, то у него другая роль — наоборот. Он играет одиночку, чтобы в паре играть лучше.

И вот он так решил, договорились с Сашей Недовесовым — в паре очень важно договориться с партнером, чтобы не менять, иначе очень трудно перескакивать с одного на другое. Очень редко кто-то поднимается высоко, меняя партнера каждый второй турнир.

Федерация тоже одобрила его решение, помогает ему всячески. Ребята получили wild card в паре в Словакии, в Чехии, в Бангкоке. Очень сильные были турниры, и ребята не попадали на них со своим рейтингом, поэтому им понадобился wild card, чтобы попасть туда.

Слава богу, они выиграли, набрали очки, теперь на уровне «челленджеров» они попадают точно на все турниры. Но следующий шаг нужно сделать — это попадать уже на большие турниры.

— Насколько это легко в теннисе — вот так вернуться, как Голубев? Еще и на такой уровень.

— Да, это очень трудно. Во-первых, молодые игроки все время подпирают. Быстрые, голодные. Но у Андрея очень хорошая база техническая. И плюс он тактически очень умно играет.

Ему нужно было, в первую очередь, прибавить в физподготовке. Потому что, когда долго не играешь, уходит не столько техника и тактика, сколько физическая форма, когда ты, например, не успеваешь к мячу подходить.

Он начал уже в феврале прошлого года. Он мне позвонил, спросил, что я думаю об этом. Это долгий процесс. Если ты хочешь вернуться на такой уровень, понадобится примерно год-полтора, кому-то даже больше.

Но у него вроде бы получается. Мы поработали много в Америке на сборах, он сейчас в неплохой форме, они с Сашей показывают результаты.

— Из той самой первой группы теннисистов, которые приехали в Казахстан, чтобы развивать здесь этот вид спорта, Михаил Кукушкин еще играет, Андрей Голубев тоже не смог долго без кортов, а вы же самым первым завершили карьеру. Как состоялся ваш уход? Не было ли той же ломки или желания вернуться, как у Андрея?

— У меня была схожая с Андреем ситуация. Я тоже эмоционально перегорел. Возможно, уже было время ставить точку в профессиональной карьере. Хотя, сейчас смотрю на ребят, которые играют в 33−34…

Я закончил в 34, многие играют и в более старшем возрасте на высоком уровне. Иногда думаю, может быть рано закончил. Но, с другой стороны, мое решение было осмысленно.

У меня получилась небольшая пауза — я возглавлял спортивно-реабилитационный центр, создание которого было моей идеей, которую поддержал Булат Жамитович Утемуратов.

Я какое-то время поработал там, развил, насколько мог, передал это дело, и у меня возникло желание работать в теннисе.

Наверное, нужна была какая-то пауза после стольких лет. Думаю, что у многих спортсменов бывает такое, когда «наелся» того, чем занимался, и нужно временно заняться чем-то совершенно другим. После паузы я вернулся и с большим удовольствием работаю в теннисе. Сказать, что я скучаю по игре, — наверное, нет. Потому что я уже переключился.

— Но вы-то и с ракеткой не расстаетесь, так или иначе.

— Да, я с ребятами и тренируюсь, и на сборах. Но именно играть матчи уже, конечно, самому не очень хочется (смеется).

— Раньше у мужской и женской сборных был один капитан, теперь капитаны разные. Почему так решили?

— Я считаю, что, конечно, лучше всего разделять. У Диаса Доскараева хорошо получалось совмещать. У меня же опыта работы с девушками не было. Поэтому я во время разговора с ним и с Булатом Жамитовичем сказал, что, если возможно, я бы себя видел только в мужской сборной.

Потому что я все время с ребятами работал, помогал, и поэтому для меня было бы легче с ними работать. А с девушками работа немного другая. К ним нужно тоже подход иметь, потому что с женщинами немножко по-другому это работает, здесь опыт тоже важен. Поэтому то, что сейчас капитанов разделили, мне кажется, это правильно.

— Как проходит подготовка к Кубку Дэвиса?

— Я посетил турнир в Роттердаме, где играли Саша Бублик и Миша Кукушкин. Плюс там играли наши соперники — теннисисты сборной Нидерландов. Потом — турнир в Италии с участием Саши Недовесова и Андрея Голубева.

Заключительные сборы, по традиции, за две недели до турнира мы проводим в Нур-Султане. С 24 февраля ребята уже собираются здесь, потихоньку привыкаем к кортам, чтобы акклиматизация тоже прошла, потому что тот же Дима Попко играл в США. Поэтому мы всегда делаем за две недели тут сбор.

— Многие с облегчением выдохнули, когда в соперники попалась сборная Нидерландов, учитывая предыдущие победы. Вы согласны, что с оппонентом повезло, или же это все-таки недооценка?

— Болельщики, наверное, смотрят больше на рейтинг, на то, что мы выиграли у них. Но мы выиграли у них 2:1 и еле-еле. Здесь не нужно недооценивать, потому что Робин Хасе — очень опытный игрок, он был долгое время в первой сотне и хочет туда вернуться.

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Плюс их второй номер Таллон Грикспур прошел квалификацию на Australian Open, и у него есть победы над очень хорошими теннисистами — и над Стэном Вавринкой, и с Энди Марреем он сыграл в Мадриде 7:6.

Нидерланды — сильная команда, тем более у них очень сильная пара. У них парников очень много на высоком уровне. Команда, если смотришь по рейтингу, вроде бы не очень сильная. А на самом деле — очень опасная. Тем более с этим новым форматом.

Два дня, и матчи намного быстрее — из трех сетов, а не из пяти. И здесь большую роль играет фактор собранности, первый сет очень важен. И плюс это два дня. Во второй день начинается пара, и после этого — одиночка. Этот новый формат более непредсказуем.

— А вам какой формат больше нравится? Все-таки старый привычнее, но новый — динамичнее. Где больше шансов?

— Старый привычнее, потому что много лет играли по нему. И для команд, у кого и парник, и одиночник — один игрок, для них новый формат необычен. Потому что ты играешь ответственный матч в паре, и если вдруг нужно будет, то ты через полчаса будешь играть одиночку.

Этого на личных турнирах никогда не случается. И если ты сильно выложился в одном матче и устал, то никого это не волнует — ты должен через полчаса снова выйти и играть.

Такой формат больше выгоден для команды, у кого больше скамейка запасных. Если у команды два-три ведущих игрока, и они два дня все матчи играют, получается очень напряженно.

В чем-то новый формат, может быть, хорош для игроков. Потому что в трех сетах они не так устают, как в пяти. Но в тот же момент второй день немножко напряженный.

— А вы-то как будете решать по паре? Наверное, многие удивятся, если это будут не Бублик с Кукушкиным, учитывая их успех на последнем Australian Open.

— Это как раз то, о чем я и сказал, говоря о новом формате. Если Бублик, Кукушкин или Попко сыграют одиночку, мы, конечно, будем смотреть, в каком они состоянии, устали ли, нужно ли будет после пары играть сразу одиночки. Это будут важные факторы.

Здесь нужно думать не только о том, кто сильнее и слабее, но и думать тактически, чтобы ребята были все время свежие. Будем исходить из этих моментов. Конечно, хорошо, что у нас есть две пары и выбор.

Да, Миша и Саша сыграли в полуфинале турнира «Большого шлема». Но, с другой стороны, дело времени, пока Недовесов и Голубев поднимутся в рейтинге. Я считаю, что они могут высоко стоять в паре, просто на это нужно какое-то время. И наличие двух пар в сборной — это только плюс, а не минус.

— Голубев и Недовесов — весьма успешная пара. В прошлом они обыгрывали олимпийских чемпионов из сборной Швейцарии Роджера Федерера и Стэна Вавринку, причем у них же дома. Но пока Андрея не было, у Недовесова был другой партнер — Тимур Хабибулин. Где Тимур сейчас? Он будет заявлен или будет просто присутствовать в команде, как тот же Денис Евсеев, чтобы прочувствовать командный дух и атмосферу?

— Да, формировалась новая пара, потому что Андрей тогда закончил и Саша Бублик в тот момент еще не мог играть за сборную Казахстана. И мы пробовали Тимура. Но после этих матчей в какой-то момент он перестал проявлять себя на турнирах стабильно, опустился в рейтинге, может быть, какие-то травмы у него были, еще что-то.

Сейчас он опять старается. Он будет на сборах помогать команде, но не будет в составе на Кубок Дэвиса.

Денис Евсеев также участвует в сборах, будет тренироваться с командой. Но это по рейтингу шестые-седьмые номера в сборной. Поэтому пока они не в официальном составе, но в то же время они с командой, мы их ни в коем случае не исключаем.

Но чтобы попадать в сборную, они должны доказывать свое мастерство на турнирах, правильно?

— Первый и второй номера сборной — это Бублик и Кукушкин. Оба входят в сотню мирового рейтинга. Бублик на 47 месте, Кукушкин — на 89. Видите ли вероятность того, что Михаил может вернуть себе звание первой ракетки Казахстана? Они ведь еще очень разные. Михаил, хоть и не первый номер, но лидер сборной — опытный, уравновешенный. Александр — молодой, талантливый, где-то чересчур эмоциональный.

— Да, они очень разные. Но всегда хорошо, когда есть внутренняя конкуренция. Они друг друга подтягивают. Если кто-то прибавляет, то другой начинает за ним тянуться.

Здесь очень хорошо, когда есть два таких игрока с примерно одинаковым рейтингом. У них еще такая внутренняя конкуренция за звание первой ракетки Казахстана. Они оба лидеры, и оба будут играть.

Михаил, да, более опытный, он уже много матчей сыграл в Кубке Дэвиса, все знают, как он выкладывается. Саша сыграл три матча против разных команд — Португалии, Нидерландов, Великобритании. И он тоже показал свои волевые качества — и в паре, и в одиночке. Да, ему нужно немного лучше контролировать свои эмоции, он еще молодой и иногда не может их сдерживать.

— Но в то же время такая эмоциональность на кортах, как у Бублика и той же Юлии Путинцевой, привлекает многих болельщиков.

— Да, есть люди, которым нравится наблюдать эмоции на кортах, когда ломают ракетки, что-то выкрикивают. Но, с другой стороны, игрок может терять концентрацию, если постоянно психовать.

Надеемся, что, становясь опытнее и старше, Александр будет убирать из своей игры свои минусы и только прибавлять. Потому что у него очень большой потенциал. У него очень сильная подача… В принципе, он все умеет. Он очень талантливый.

— Учитывая, что играть будете дома, и вы — тот человек, который стоял, можно сказать, у истоков развития тенниса в Казахстане, согласитесь, что за эти 10−12 лет культура боления сильно изменилась?

— Мы очень благодарны нашим болельщикам, потому что такой поддержки на Кубке Дэвиса, как у нашей команды, мне кажется, ни у кого нет. Они много раз выезжали с нами и перекрикивали все стадионы на выезде. Это огромная поддержка нашей команде, огромная благодарность за это.

За эти годы мы тоже заметили, что зрители уже намного лучше понимают, когда нужно громче кричать, когда нужно тихо смотреть. В теннисе ведь специфические правила боления, это не футбол, не хоккей. И даже те, кто не входят в наш фан-клуб, а просто приходят на матчи, уже знают, как правильно нужно поддерживать.

— Я помню первые годы, когда люди просто не понимали, что тут все иначе, чем на футболе.

— Да, первые годы люди просто не понимали, почему нужно молчать, а не наоборот, когда хочется эмоционально поддержать. Но теннис — такой вид спорта, где важна тишина, потому что каждый шорох может отвлечь игрока, а шуметь можно только после розыгрыша.

И зрители за эти годы очень хорошо выучили правила и узнали, как нужно себя вести. Мы очень благодарны и очень рады, что с каждым годом за нас приходит болеть все больше и больше человек, нам это очень нужно.

Напомним, матчевая встреча Казахстан — Нидерланды пройдет в Нур-Султане 6 и 7 марта, а ее победитель получит место в финальной стадии.