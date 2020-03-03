Арина Соболенко открыла счет выигранным в нынешнем сезоне титулам и ждет ответа от Виктории Азаренко

Начало года у лидера белорусского тенниса получилось немного скомканным. То победа над четвертой ракеткой мира Симоной Халеп, то поражение от 54‑й — Карлы Суарес Наварро. Как итог нуль в графе «выигранные турниры», хотя после эффектного минувшего года от Соболенко ждали большего. Минувшие выходные показали, что не зря. Арина Соболенко с титулом. Причем по ходу турнира обыграла сразу несколько топовых игроков — Аннет Контавейт, Марию Саккари, Сайсай Чжэн, Светлану Кузнецову и наконец в финале одиннадцатую ракетку мира Петру Квитову. В двух сетах. Спокойно и уверенно, что раньше за Ариной удавалось наблюдать нечасто. Да и вообще в прежние годы за пределами китайского Уханя титулы серии «Премьер» белоруска не брала. Нынешнее же выступление Арины в Дохе вообще сильно напомнило лучшие моменты ее минувшего сезона. Яркая игра, неподдельные эмоции. Дмитрий Турсунов в роли тренера. С единственной разницей, что в действиях Соболенко появилось больше сдержанности и эффективности. Об этом говорила и сама теннисистка, делясь эмоциями от победы:

— Я не могу передать всей значимости этого титула для меня. Я очень хотела выиграть, по ходу турнира старалась концентрироваться на каждом мяче, каждый розыгрыш проводила так, словно он для меня был решающим, словно я проигрываю и должна цепляться за каждое очко. Счастлива, что удалось победить здесь.



Следующим пунктом в календаре Соболенко, судя по всему, значится супертурнир в американском Индиан‑Уэл­лсе. Первый в престижнейшей мини‑серии, которую до этого из белорусских теннисисток «собирать» удавалось лишь Виктории Азаренко. В прошлом году Соболенко в Индиан‑Уэллсе добралась до третьего круга, где уступила Ангелик Кербер. Теперь, похоже, имеет все основания остаться в игре подольше и даже повторить успех Азаренко, сравнивать с которой Арину теперь будут еще чаще.



Четыре года назад на кортах в Индиан‑Уэллсе Виктория побеждала в финале Серену Вильямс. После этого взяла лишь один титул — в Майами, а после напоминала о себе в основном попытками вернуться. Кстати, очередная и, похоже, самая серьезная случилась вчера вечером. В мексиканском Монтеррее белоруска должна была официально вернуться на корт, сыграв против Тамары Зиданшек из Словении. Интригу этому возвращению придавало и то обстоятельство, что последний раз Азаренко играла на прошлогоднем Открытом чемпионате США, где уступила как раз Арине Соболенко. Причем дважды: в первом круге одиночного разряда и в финале парного. Теперь обе ведущие белорусские теннисистки вновь в строю, и избежать сравнения и попыток угадать распределение сил в этом заочном споре будет невозможно. В обновленном рейтинге WTA спортсменок разделяет порядка 40 с лишним позиций (Соболенко поднялась на 11‑е место, Азаренко опустилась на 56‑е). Однако эти цифры достаточно условные. Именно сейчас на наших глазах в карьерах обеих теннисисток будут происходить воистину судьбоносные процессы, следить за которыми будет очень интересно.



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