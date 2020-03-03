«Мы стали мудрее». Капитан сборной Нидерландов рассказал о преимуществе теннисистов Казахстана перед матчем Кубка Дэвиса

«Да, Казахстан победил нас в Мадриде, но это был очень близкий матч. В данное время мы видим возможность изменить ход наших встреч. Мы постараемся создать возможность для своей победы. Очевидно, что Казахстан — фаворит.
Рейтинг у всех игроков, выступающих в одиночном разряде, выше, чем у наших. И нам нужно играть очень хорошо, чтобы одержать победу. Мне нравится новый формат Кубка Дэвиса. Организация в Мадриде была на высоком уровне. В Казахстане нас приняли очень хорошо. Мы просто будем стараться выиграть. Мы посмотрели видео. Мы хотим выиграть все три матча подряд. Наша команда сыграет таким же составом, что и в Мадриде, но мы стали мудрее. Что касается жеребьевки, она важна, только если ты выиграешь первый матч. У меня нет предпочтений сейчас, с кем было бы лучше стартовать. Для меня это не так важно. Все равно мы можем заменить игроков перед матчем. Но мы еще не решили, кто будет играть в одиночке, кто в паре", — сказал Хаархайс на пресс-конфренции.
Напомним, матчевая встреча Казахстан — Нидерланды состоится в Нур-Султане 6—7 марта. Победитель выйдет в финальную часть, розыгрыш которой пройдет осенью в Мадриде.