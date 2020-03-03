«Мы стали мудрее». Капитан сборной Нидерландов рассказал о преимуществе теннисистов Казахстана перед матчем Кубка Дэвиса

Рейтинг у всех игроков, выступающих в одиночном разряде, выше, чем у наших. И нам нужно играть очень хорошо, чтобы одержать победу. Мне нравится новый формат Кубка Дэвиса. Организация в Мадриде была на высоком уровне. В Казахстане нас приняли очень хорошо. Мы просто будем стараться выиграть. Мы посмотрели видео. Мы хотим выиграть все три матча подряд. Наша команда сыграет таким же составом, что и в Мадриде, но мы стали мудрее. Что касается жеребьевки, она важна, только если ты выиграешь первый матч. У меня нет предпочтений сейчас, с кем было бы лучше стартовать. Для меня это не так важно. Все равно мы можем заменить игроков перед матчем. Но мы еще не решили, кто будет играть в одиночке, кто в паре", — сказал Хаархайс на пресс-конфренции.