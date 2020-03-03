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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Просчитываем все варианты». Новый капитан сборной Казахстана — о важности победы в Кубке Дэвиса и смене теннисистов

Капитан мужской сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин в преддверии отборочного матча Кубка Дэвиса против Нидерландов отметил, что состав его команды меняться не будет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Комментируя готовность к противостоянию, он заявил, что жеребьевка не имеет большого значения и подчеркнул, что команда намерена выйти в финальную стадию.

Отметим, что для Щукина это будет первый Кубок Дэвиса в должности капитана.

«Для меня большая честь представлять команду Казахстана. Состав команды не будет изменяться. На этих сборах мы задействовали запасных — Евсеева, Хабибулина, Ломакина. Чтобы попасть в команду молодежи, нужно поднимать свой личный рейтинг и доказывать свой класс на личных встречах. И пока они этого не сделают, мы не можем их поставить в команду. Мы, как и Нидерланды тоже готовы. Возможно, они поменяют состав игроков в одиночке, мы просчитываем все варианты, смотрим, разбираем ошибки, допущенные в прошлом матче. Мы готовы, все ребята готовы, приехали заранее. Мы собрались за две недели, немного позже приехали Кукушкин и Бублик. Они попросили сыграть экстаматч перед турниром. Сбор прошел отлично, все игроки готовы. По поводу пары — у нас их две, и это только плюс. Мы можем варьировать, будем выбирать по счету, как будут чувствовать себя спортсмены. Имеет ли значение для нас жеребьевка? Все матчи начнутся после обеда, так что для нас не принципиально. И Миша, и Саша готовы играть первыми, они неоднократно это делают. Если говорить о запасном резерве, который подрастает, хотелось, бы чтобы их было больше. Но они есть, у нас есть теннисисты 14−15 лет, которые хорошо играют. Нам потребовалось время, чтобы воспитать, это сложно вырастить теннисиста, тренеры работают. Мы хотим выиграть. Это важный матч — квалификация для отбора команд в Мадрид. Для нас это очень важно», — сказал Щукин на пресс-конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, матчевая встреча Казахстан — Нидерланды состоится в Нур-Султане 6—7 марта. Победитель выйдет в финальную часть, розыгрыш которой пройдет осенью в Мадриде.

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