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15:06 (мск), источник: БЕЛТА

Вера Лапко проиграла итальянке Камиле Джорджи в 1/16 финала турнира в Лионе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (378-й номер рейтинга WTA) проиграла на старте турнира во французском Лионе с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в матче 1/16 финала одиночного разряда белоруска уступила итальянке Камиле Джорджи (94) — 3:6, 4:6.

Во время загрузки произошла ошибка.

В поединке за выход в четвертьфинал Камила Джорджи встретится с француженкой Ализе Корне (58), которая в первом круге обыграла немецкую теннисистку Антонию Лоттнер (162) — 7:5, 6:0.

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В стартовом матче парного разряда Вера Лапко и еще одна белоруска Лидия Морозова будут соперничать с бразильско-нидерландским тандемом Лаура Пигосси / Розали ван дер Хоек.

На турнире в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $251 тыс. белоруска Ольга Говорцова (142) пробилась во второй раунд, одолев в 1/16 финала американку Кэролайн Доулхайд (131) — 3:6, 6:2, 6:1. Следующей соперницей Ольги Говорцовой будет победительница сегодняшней встречи 1/16 финала между украинкой Элиной Свитолиной (7) и черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (88). Еще одна белоруска экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (56) в первом раунде сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек (71).

Соревнования в Монтеррее и Лионе завершатся 8 марта.

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