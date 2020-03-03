Вера Лапко проиграла итальянке Камиле Джорджи в 1/16 финала турнира в Лионе

В поединке за выход в четвертьфинал Камила Джорджи встретится с француженкой Ализе Корне (58), которая в первом круге обыграла немецкую теннисистку Антонию Лоттнер (162) — 7:5, 6:0.

В стартовом матче парного разряда Вера Лапко и еще одна белоруска Лидия Морозова будут соперничать с бразильско-нидерландским тандемом Лаура Пигосси / Розали ван дер Хоек.