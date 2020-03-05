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5 марта, источник: БЕЛТА

Илья Ивашко и Ян-Леннард Штруфф откроют матч Кубка Дэвиса Германия — Беларусь

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Дюссельдорфе прошла жеребьевка матча квалификации Кубка Дэвиса между теннисистами сборных Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В пятницу, 6 марта, первыми на хардовый корт арены Castello выйдут Илья Ивашко и Ян-Леннард Штруфф. Вслед за ними сыграют Егор Герасимов и Филипп Кольшрайбер.

Во второй день соревнований, 7 марта, состоятся еще два одиночных поединка: Егор Герасимов — Ян-Леннард Штруфф, Илья Ивашко — Филипп Кольшрайбер. На парную встречу новый капитан белорусской команды Дмитрий Жирмонт заявил Андрея Василевского и Егора Герасимова, его немецкий коллега Михаэль Кольман сделал ставку на Кевина Кравица и Андреаса Миса. Во второй игровой день капитаны команд имеют право провести замены.

В прошлые годы белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.

В остальных квалификационных матчах сыграют: Австралия — Бразилия, Хорватия — Индия, Словакия — Чехия, Венгрия — Бельгия, Италия — Республика Корея, Австрия — Уругвай, Колумбия — Аргентина, Япония — Эквадор, США — Узбекистан, Казахстан — Нидерланды, Швеция — Чили.

Победители этих игр получат путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23—29 ноября в Мадриде. Кроме них в испанской столице выступят хозяева — теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.

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