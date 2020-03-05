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5 марта, источник: Vesti.kz

Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Казахстан — Нидерланды

В Нур-Султане состоялась жеребьевка матча Казахстан — Нидерланды в рамках квалификационного этапа Кубка Дэвиса, сообщает пресс-служба ФТК.

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Первый игровой день 6 марта начнется с противостояния Михаила Кукушкина и Робина Хасе, после чего на корт выйдут Александр Бублик и Таллон Грикспур.

На следующий день, 7 марта, казахстанские болельщики увидят сразу три игры в национальном теннисном центре: Александр Недовесов и Андрей Голубев в парном матче померятся силами с Уэсли Колхофом и Жаном-Жюльеном Ройером, Бублик встретится с Хасе, а соперником Кукушкина, наоборот, будет Грикспур.

По регламенту турнира капитан сборной имеет право заменить парных игроков за час да начала их встречи.

По окончанию парной встречи пройдет игра между первыми номерами сборных Бублик — Хаасе, а после пройдет встреча вторых номеров Кукушкин-Грикспур.
На жеребьевке присутствовали президент казахстанской федерации тенниса.

«Мы готовы дать бой команде Казахстана. Мы провели хорошую подготовку, для нашей команды будет провалом, если мы не выйдем в Мадрид. Мы были готовы к любым раскладам при жеребьевке, мы настроены на три матча — три победы», — сказал капитан Пол Хаархайс.

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин отметил, что его команда просчитала все варианты жеребьевки: «Жеребьевка не стала для нас сюрпризом. Мы готовы к игре. И Михаил Кукушкин и Александр Бублик были готовы сыграть первым номером. Для нас нет принципиальной разницы, важно победить, ведь команда на протяжении многих лет не проигрывает дома, Для нас приемлемый результат — это выход в финальную часть».

В случае победы команда Щукина выйдет в финальную часть турнира, которая, как в 2019 году, пройдет в Мадриде (23—29 ноября).

Год назад мужская сборная Казахстана переиграла дома Португалию и полетела в столицу Испании, где первый раз встретилась с Нидерландами. Произошло это на групповом этапе. Соперник тогда был повержен со счетом 2:1.

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