Ивашко и Штруфф сыграют в первом поединке матча Кубка Дэвиса Германия — Беларусь

В первом одиночном поединке на корте арены Castello, вмещающей около 4 тыс. зрителей, выйдут белорус Илья Ивашко (134-й номер мирового рейтнга) и лидер команды хозяев Ян-Леннард Штруфф (34). Вслед за ними сыграют первый номер белорусской сборной Егор Герасимов (68) и Филипп Кольшрайбер (73).

Во второй день соревнований 7 марта состоятся еще два одиночных поединка: Егор Герасимов — Ян-Леннард Штруфф, Илья Ивашко — Филипп Кольшрайбер. На парную встречу новый капитан белорусской команды Дмитрий Жирмонт заявил Андрея Василевского и Егора Герасимова, а его немецкий коллега Михаэль Кольман сделал ставку на Кевина Кравица и Андреаса Миса. Во второй игровой день капитаны команд имеют право произвести замены.

В прошлые годы белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.

В остальных квалификационных матчах встречаются: Австралия — Бразилия, Хорватия — Индия, Словакия — Чехия, Венгрия — Бельгия, Италия — Республика Корея, Австрия — Уругвай, Колумбия — Аргентина, Япония — Эквадор, США — Узбекистан, Казахстан — Нидерланды, Швеция — Чили.