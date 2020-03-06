Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
ХК Динамо
23
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Ак Барс
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Падерборн
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Амьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Валенсия
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Джерси Дэвилз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
7.03
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.03
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.03
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
7.03
Ванкувер Кэнакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.03
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Торонто Мэйпл Ливз
Б
10
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
23
Все события
Фоторепортажи
18Самые известные ученицы Тутберидзе
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
13:44 (мск), источник: БЕЛТА

Ивашко и Штруфф сыграют в первом поединке матча Кубка Дэвиса Германия — Беларусь

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в немецком Дюссельдорфе стартует квалификационный матч Кубка Дэвиса между теннисистами сборных Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом одиночном поединке на корте арены Castello, вмещающей около 4 тыс. зрителей, выйдут белорус Илья Ивашко (134-й номер мирового рейтнга) и лидер команды хозяев Ян-Леннард Штруфф (34). Вслед за ними сыграют первый номер белорусской сборной Егор Герасимов (68) и Филипп Кольшрайбер (73).

Читайте также
Илья Ивашко и Ян-Леннард Штруфф откроют матч Кубка Дэвиса Германия — Беларусь

Во второй день соревнований 7 марта состоятся еще два одиночных поединка: Егор Герасимов — Ян-Леннард Штруфф, Илья Ивашко — Филипп Кольшрайбер. На парную встречу новый капитан белорусской команды Дмитрий Жирмонт заявил Андрея Василевского и Егора Герасимова, а его немецкий коллега Михаэль Кольман сделал ставку на Кевина Кравица и Андреаса Миса. Во второй игровой день капитаны команд имеют право произвести замены.

В прошлые годы белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.

В остальных квалификационных матчах встречаются: Австралия — Бразилия, Хорватия — Индия, Словакия — Чехия, Венгрия — Бельгия, Италия — Республика Корея, Австрия — Уругвай, Колумбия — Аргентина, Япония — Эквадор, США — Узбекистан, Казахстан — Нидерланды, Швеция — Чили.

Победители этих игр получат путевки в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23—29 ноября в Мадриде. Кроме них в испанской столице выступят хозяева — теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.

Читайте также
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Поцелуй Успенской и Закировой: необычная презентация нового дуэта
«Спартак» против похмелья, а Гончаренко пора дать ответ Карпину
Александр Овечкин и Артемий Панарин установили новые рекорды
Российская фигуристка лидирует после короткой программы на ЮЧМ
Греческие клубы лишены очков из-за российского бизнесмена
Александр Самедов: Очень не хотел возвращаться в «Локомотив»
Умер рекордсмен НХЛ по числу завоеванных Кубков Стэнли
Фанаты обвинили «Зенит» в «переобувании» после матча в Грозном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь