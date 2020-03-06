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14:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла в 1/8 финала турнира в Монтеррее

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова не смогла пройти в четвертьфинал турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В матче 1/8 финала Ольга Говорцова, занимающая 142-е место в мировом рейтинге, уступила седьмой ракетке планеты украинке Элине Свитолиной — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

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Белоруска пробилась в основную сетку через квалификацию и в первом раунде обыграла американку Каролин Долхайд (131) — 3:6, 6:2, 6:1.

В поединке ¼ финала соперницей Элины Свитолиной будет канадская теннисистка Лейла Фернандес (126). Еще одна белоруска Виктория Азаренко (56) в 1/16 финала проиграла словенке Тамаре Зиданшек (71) — 2:6, 2:6.

В четвертьфинале парного разряда турнира во французском Лионе белорусский дуэт Вера Лапко / Лидия Морозова уступил словацко-украинскому тандему Виктория Кужмова / Марта Костюк — 2:6, 4:6. В первом круге белорусские теннисистки взяли верх над бразильско-нидерландской парой Лаура Пигосси / Розали ван дер Хоек — 6:2, 7:6 (7:0).

Соревнования в Монтеррее и Лионе финишируют 8 марта.

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