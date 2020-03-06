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16:25 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик принес Казахстану первую победу в матче Кубка Дэвиса с Нидерландами

Казахстанский теннисист Александр Бублик победил нидерландца Таллона Грикспура в матче квалификационного этапа Кубка Дэвиса в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Оба сета завершились со счетом 7:6. Теннисисты, которые впервые встречались друг с другом, провели на корте два часа и одну минуту.

В рейтинге ATP 22-летний Бублик занимает 51-е место, а 23-летний Грикспур — 196-е.

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В первой игре матча Казахстан — Нидерланды Михаил Кукушкин проиграл Робину Хасе. Таким образом, после победы Бублика счет стал равным — 1:1.

Завтра, 7 марта, пройдут три игры: в 12:00 Александр Недовесов и Андрей Голубев в парном матче встретятся с Уэсли Колхофом и Жаном-Жюльеном Ройером, затем Бублик сыграет с Хасе, а Кукушкин — с Грикспуром.

Победитель матча Казахстан — Нидерланды выйдет в финальную часть Кубка Дэвиса, который пройдет с 23 по 29 ноября в Мадриде.

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