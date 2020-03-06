Бублик принес Казахстану первую победу в матче Кубка Дэвиса с Нидерландами
Казахстанский теннисист Александр Бублик победил нидерландца Таллона Грикспура в матче квалификационного этапа Кубка Дэвиса в
Казахстанский теннисист Александр Бублик победил нидерландца Таллона Грикспура в матче квалификационного этапа Кубка Дэвиса в
Оба сета завершились со счетом 7:6. Теннисисты, которые впервые встречались друг с другом, провели на корте два часа и одну минуту.
В рейтинге ATP 22-летний Бублик занимает 51-е место, а 23-летний Грикспур — 196-е.
В первой игре матча Казахстан — Нидерланды Михаил Кукушкин проиграл Робину Хасе. Таким образом, после победы Бублика счет стал равным — 1:1.
Завтра, 7 марта, пройдут три игры: в 12:00 Александр Недовесов и Андрей Голубев в парном матче встретятся с Уэсли Колхофом и
Победитель матча Казахстан — Нидерланды выйдет в финальную часть Кубка Дэвиса, который пройдет с 23 по 29 ноября в Мадриде.