«Неприятно начинать с поражения». Бублик прокомментировал свою победу на Кубке Дэвиса и высказался о паре

Напомним, Бублик победил нидерландца Таллона Грикспура. Оба сета завершились со счетом 7:6.
— Александр, прокомментируйте свою победу. За счет чего вы победили, на ваш взгляд, в чем были сильнее?
— Да я не знаю, еще матч не разбирал. Выиграл, потому что был сильнее в этот день. Я рад, что так сложилось.
— Ожидали, что будет такой сопротивление со стороны соперника, потому что он не входит в ТОП-100. И 7:6, 7:6 — два тай-брейка — такие нервные были.
— Ну, это же Кубок Дэвиса. Я в прошлом году тоже не входил в ТОП-100, когда играл с Жоау Соузой, но, тем не менее, я смог его обыграть, поэтому я не вижу в этом ничего такого.
— Было ли какое-то давление после того, как Михаил Кукушкин проиграл свой матч?
— Наверное. Ну не то что давление, просто неприятно начинать с поражения. Но я рад, что получилось выиграть и сравнять счет.
— Насколько велика вероятность, что вы выйдете завтра в паре?
— Слушайте, надеюсь, что не очень велика (смеется). Потому что мне в любом случае играть против Робина Хасе. И если вдруг пара не сложится, то мне снова через полчаса играть, поэтому скорее нет.
— После матча Михаила что можете про Хасе сказать?
— Я не смотрел матч, так как разминался все время.
— Как оцените возможности пары Недовесов — Голубев?
— Ребята отлично себя показали в этом году. Они выиграли, по-моему, пару «Челленджеров». То, что мы сыграли с Мишей полуфинал, это ни о чем не говорит. Это абсолютная случайность. А ребята играли стабильно, они тренируют пару. Первым номером, считаю, должны играть они, потому что они играют пару, а мы одиночку, и мы вдвоем стоим на коре — как сложится, так сложится.
В первой игре матча Казахстан — Нидерланды Михаил Кукушкин проиграл Робину Хасе. Завтра, 7 марта, пройдут три игры: в 12:00 Александр Недовесов и Андрей Голубев в парном матче встретятся с Уэсли Колхофом и Жаном-Жюльеном Ройером, затем Бублик сыграет с Хасе, а Кукушкин — с Грикспуром.