«Неприятно начинать с поражения». Бублик прокомментировал свою победу на Кубке Дэвиса и высказался о паре

Напомним, Бублик победил нидерландца Таллона Грикспура. Оба сета завершились со счетом 7:6.

— Александр, прокомментируйте свою победу. За счет чего вы победили, на ваш взгляд, в чем были сильнее?

— Да я не знаю, еще матч не разбирал. Выиграл, потому что был сильнее в этот день. Я рад, что так сложилось.

— Ожидали, что будет такой сопротивление со стороны соперника, потому что он не входит в ТОП-100. И 7:6, 7:6 — два тай-брейка — такие нервные были.

— Ну, это же Кубок Дэвиса. Я в прошлом году тоже не входил в ТОП-100, когда играл с Жоау Соузой, но, тем не менее, я смог его обыграть, поэтому я не вижу в этом ничего такого.

— Было ли какое-то давление после того, как Михаил Кукушкин проиграл свой матч?

— Наверное. Ну не то что давление, просто неприятно начинать с поражения. Но я рад, что получилось выиграть и сравнять счет.

— Насколько велика вероятность, что вы выйдете завтра в паре?

— Слушайте, надеюсь, что не очень велика (смеется). Потому что мне в любом случае играть против Робина Хасе. И если вдруг пара не сложится, то мне снова через полчаса играть, поэтому скорее нет.

— После матча Михаила что можете про Хасе сказать?

— Я не смотрел матч, так как разминался все время.

— Как оцените возможности пары Недовесов — Голубев?

— Ребята отлично себя показали в этом году. Они выиграли, по-моему, пару «Челленджеров». То, что мы сыграли с Мишей полуфинал, это ни о чем не говорит. Это абсолютная случайность. А ребята играли стабильно, они тренируют пару. Первым номером, считаю, должны играть они, потому что они играют пару, а мы одиночку, и мы вдвоем стоим на коре — как сложится, так сложится.