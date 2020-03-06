Белорусы сравняли счет в матче Кубка Дэвиса с командой Германии — 1:1
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сравняли счет в гостевом матче квалификации Кубка Дэвиса с командой Германии — 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сравняли счет в гостевом матче квалификации Кубка Дэвиса с командой Германии — 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором одиночном поединке в Дюссельдорфе первый номер белорусской сборной Егор Герасимов в тяжелейшей трехсетовой борьбе переиграл Филиппа Кольшрайбера — 4:6, 7:5, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 ч 40 мин.
В стартовой игре сегодняшнего дня белорус Илья Ивашко проиграл лидеру немецкой команды
Во второй день соревнований 7 марта сначала состоится парный матч, на который у белорусов заявлены Андрей Василевский и Егор Герасимов, а у немцев Кевин Кравиц и Андреас Мис. Затем пройдут еще два одиночных поединка: Егор Герасимов —
Во второй игровой день капитаны команд Дмитрий Жирмонт и Михаэль Кольман имеют право произвести замены.
В прошлые годы белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче
В остальных квалификационных матчах встречаются: Австралия — Бразилия, Хорватия — Индия, Словакия — Чехия, Венгрия — Бельгия, Италия — Республика Корея, Австрия — Уругвай, Колумбия — Аргентина, Япония — Эквадор, США — Узбекистан, Казахстан — Нидерланды, Швеция — Чили.
Победители этих игр получат путевки в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет