Белорусы сравняли счет в матче Кубка Дэвиса с командой Германии — 1:1

Источник: tennis.by

Во втором одиночном поединке в Дюссельдорфе первый номер белорусской сборной Егор Герасимов в тяжелейшей трехсетовой борьбе переиграл Филиппа Кольшрайбера — 4:6, 7:5, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 ч 40 мин.

В стартовой игре сегодняшнего дня белорус Илья Ивашко проиграл лидеру немецкой команды Яну-Леннарду Штруффу — 4:6, 4:6.

Во второй день соревнований 7 марта сначала состоится парный матч, на который у белорусов заявлены Андрей Василевский и Егор Герасимов, а у немцев Кевин Кравиц и Андреас Мис. Затем пройдут еще два одиночных поединка: Егор Герасимов — Ян-Леннард Штруфф, Илья Ивашко — Филипп Кольшрайбер.

Во второй игровой день капитаны команд Дмитрий Жирмонт и Михаэль Кольман имеют право произвести замены.

В прошлые годы белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.

В остальных квалификационных матчах встречаются: Австралия — Бразилия, Хорватия — Индия, Словакия — Чехия, Венгрия — Бельгия, Италия — Республика Корея, Австрия — Уругвай, Колумбия — Аргентина, Япония — Эквадор, США — Узбекистан, Казахстан — Нидерланды, Швеция — Чили.