Потапова уступила Конте в ¼ финала турнира в Монтеррее
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
Потапова в четвертьфинале проиграла второй ракетке турнира британке Йоханне Конте — 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9). На корте теннисистки провели 2 часа 40 минут. В решающем сете россиянка вела 4:1 и 5:2, но затем проиграла три гейма подряд, а также упустила матчбол на
Следующей соперницей британки станет чешка Мария Боузкова (9-й номер посева).