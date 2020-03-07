Казахстан досрочно обыграл Нидерланды и пробился в финальную стадию Кубка Дэвиса

Третью победу в матчевом противостоянии Казахстану принес первый номер страны Александр Бублик, который встречался с Робином Хасе, и обыграл его в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1.

Противостояние в Нур-Султане началось матчем Хасе с Михаилом Кукушкиным, которое завершилось в пользу нидерландца — 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Однако затем Бублик смог обыграть Таллона Грикспура — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) и сравнять счет в матче.

Сегодня, 7 марта, первыми на корт вышли Андрей Голубев и Александр Недовесов, которые оказались сильнее дуэта из Нидерландов Жан-Жюльен Ройера и Робина Хасе — 6:3, 6:3.