Казахстан досрочно обыграл Нидерланды и пробился в финальную стадию Кубка Дэвиса
Казахстан досрочно обыграл Нидерланды и пробился в финальную стадию Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча состоялась в
Казахстан досрочно обыграл Нидерланды и пробился в финальную стадию Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча состоялась в
Третью победу в матчевом противостоянии Казахстану принес первый номер страны Александр Бублик, который встречался с Робином Хасе, и обыграл его в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1.
Противостояние в
Сегодня, 7 марта, первыми на корт вышли Андрей Голубев и Александр Недовесов, которые оказались сильнее дуэта из Нидерландов
Таким образом, Казахстан завоевал путевку в финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдет с 23 по 29 ноября в Мадриде.