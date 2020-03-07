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17:42 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты уступили немцам в квалификации Кубка Дэвиса

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси не смогли пробиться в финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса, уступив в гостевом квалификационном матче команде Германии со счетом 2:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Решающим стал поединок лидеров команд, в котором немец Ян-Леннард Штруфф переиграл белоруса Егора Герасимова — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась всего 59 минут.

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Сегодня в парной встрече белорусы Андрей Василевский и Илья Ивашко проиграли в двух сетах немецкому дуэту Кевин Кравиц / Андреас Мис — 4:6, 6:7 (5:7).

В первый игровой день матча в Дюссельдорфе Ивашко уступил Штруффу (4:6, 4:6), а Герасимов переиграл Кольшрайбера (4:6, 7:5, 7:6).

Кроме команды Германии победы в квалификационных матчах одержали теннисисты Австралии, Казахстана, Италии и Эквадора. Остальные встречи завершатся позже.

Без участия в квалификации в финале командного чемпионата планеты сыграют теннисисты Испании, Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России. Финальный этап Кубка Дэвиса состоится 23—29 ноября в Мадриде.

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