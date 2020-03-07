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7 марта, источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты уступили немцам 1:4 в квалификации Кубка Дэвиса

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси уступили в гостевом квалификационном матче Кубка Дэвиса команде Германии со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В последнем, не имевшем принципиального значения одиночном поединке дебютант белорусской дружины Даниил Остапенков проиграл в двух партиях немцу Доминику Кепферу — 0:6, 2:6.

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Решающим в матче стал поединок лидеров команд, в котором немец Ян-Леннард Штруфф переиграл белоруса Егора Герасимова — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась всего 59 минут.

Кроме того, сегодня в парной встрече белорусы Андрей Василевский и Илья Ивашко проиграли в двух сетах немецкому дуэту Кевин Кравиц / Андреас Мис — 4:6, 6:7 (5:7).

В первый игровой день матча в Дюссельдорфе Ивашко уступил Штруффу (4:6, 4:6), а Герасимов переиграл Кольшрайбера (4:6, 7:5, 7:6).

Кроме команды Германии, победы в квалификационных матчах одержали теннисисты Австралии, Казахстана, Италии, Швеции и Эквадора. Остальные встречи завершатся позже.

Без участия в квалификации в финале командного чемпионата планеты сыграют теннисисты Испании, Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России. Финальный этап Кубка Дэвиса состоится 23—29 ноября в Мадриде.

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