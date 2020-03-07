Касаткина проиграла Фридзам и не сумела выйти в финал турнира в Лионе

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия М
Боруссия Д
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Барселона
Реал Сосьедад
00
Хоккей. КХЛ
овертайм
Витязь
СКА
22
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Брест
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Сельта
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Норвич
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетико
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Хоффенхайм
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Йокерит
43
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Тамбов
10
Хоккей. НХЛ
8.03
Сан-Хосе Шаркс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
8.03
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
8.03
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
8.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
8.03
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
15:30
Ливерпуль
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Мальорка
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Барыс
02
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
15
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Арсенал Т
20
Хоккей. НХЛ
8.03
Эдмонтон Ойлерз
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
20:18 (мск), источник: ТАСС

Касаткина проиграла Фридзам и не сумела выйти в финал турнира в Лионе

ТАСС, 7 марта. Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам обыграла россиянку Дарью Касаткину в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Лионе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу 26-летней немки. 22-летняя Касаткина была посеяна под седьмым номером.

Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущий раз Касаткина доходила до полуфинала в октябре 2018 года, россиянка выиграла «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.

Читайте также
Касаткина проиграла в первом раунде теннисного турнира в Дохе

В другом полуфинале уроженка Москвы, американка София Кенин играет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк, встреча завершится позднее в субботу. 21-летняя Кенин является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Касаткина занимает 73-е место рейтинга WTA, в ее активе два титула под эгидой организации. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018). Фридзам находится на 136-й строчке мирового рейтинга.

Турнир в Лионе завершится 8 марта, призовой фонд соревнований составляет более $251 тыс.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Дарья Касаткина избежала африканского фиаско
Читайте также
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
«Ливерпуль» обыграл клуб российского бизнесмена в матче АПЛ
«Магнитка» — все? Один гол дома в серии с «Барысом» — приговор
Пока ЦСКА страдает без форварда, Комличенко забивает за «Динамо»
Биатлонистки РФ проиграли медаль на последнем круге в эстафете
Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли
Чемпион ОИ по боксу из РФ защитил интерконтинентальный титул WBO
Генсек IBU: Не понимаю, за что извиняться перед Логиновым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь