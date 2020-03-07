Касаткина проиграла Фридзам и не сумела выйти в финал турнира в Лионе

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу 26-летней немки. 22-летняя Касаткина была посеяна под седьмым номером.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущий раз Касаткина доходила до полуфинала в октябре 2018 года, россиянка выиграла «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.

Читайте также Касаткина проиграла в первом раунде теннисного турнира в Дохе

В другом полуфинале уроженка Москвы, американка София Кенин играет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк, встреча завершится позднее в субботу. 21-летняя Кенин является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Касаткина занимает 73-е место рейтинга WTA, в ее активе два титула под эгидой организации. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018). Фридзам находится на 136-й строчке мирового рейтинга.

Турнир в Лионе завершится 8 марта, призовой фонд соревнований составляет более $251 тыс.