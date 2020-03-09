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12:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Монтеррее

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина завоевала титул на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

Свитолина, получившая от организаторов первый номер посева, в финальном поединке нанесла поражение чешке Мари Боузковой (9) со счетом 7:5, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась ровно 3 часа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для седьмой ракетки мира Свитолиной этот титул стал 14-м в карьере и первым в текущем году на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Благодаря этой победе украинская теннисистка заработала 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков.

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