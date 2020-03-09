Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Монтеррее

Свитолина , получившая от организаторов первый номер посева, в финальном поединке нанесла поражение чешке Мари Боузковой (9) со счетом 7:5, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась ровно 3 часа.

Для седьмой ракетки мира Свитолиной этот титул стал 14-м в карьере и первым в текущем году на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Благодаря этой победе украинская теннисистка заработала 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков.