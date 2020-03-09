Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса

«Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров и всех, кто связан с этим мероприятием, имеет первостепенное значение, — сказал директор турнира Томми Хаас. — Мы готовы провести турнир в другое время и изучим варианты».