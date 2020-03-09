Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Теннисный турнир в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Теннисный турнир в
Как отмечается в сообщении, такое решение принято по рекомендациям профессиональных медицинских работников, Центра по контролю заболеваний, властей штата Калифорния.
«Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров и всех, кто связан с этим мероприятием, имеет первостепенное значение, — сказал директор турнира Томми Хаас. — Мы готовы провести турнир в другое время и изучим варианты».
Призовой фонд мужского турнира превышает 8,3 миллиона долларов, женского — 8,7 миллиона.
Число случаев заражения новым типом коронавируса в США превысило 500, 21 человек скончался. В некоторых штатах
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.