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12:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США), который должен был стартовать на текущей неделе, не состоится в запланированные сроки из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте соревнований.

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Как отмечается в сообщении, такое решение принято по рекомендациям профессиональных медицинских работников, Центра по контролю заболеваний, властей штата Калифорния.

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«Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров и всех, кто связан с этим мероприятием, имеет первостепенное значение, — сказал директор турнира Томми Хаас. — Мы готовы провести турнир в другое время и изучим варианты».

Призовой фонд мужского турнира превышает 8,3 миллиона долларов, женского — 8,7 миллиона.

Число случаев заражения новым типом коронавируса в США превысило 500, 21 человек скончался. В некоторых штатах из-за ситуации с коронавирусом объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.


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